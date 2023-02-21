Дерек Чісора впевнений у перемозі Ф'юрі в потенційному бою з Усиком.

Знаменитий британський боксер Дерек Чісора поділився своєю думкою про потенційний бій між чемпіоном WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Ветеран хевівейта впевнений, що перемогу в бою за титул абсолютного чемпіона світу здобуде "Циганський король".

"Як складеться поєдинок? Я ще не знаю. Він ще має відбутися. Зараз всі будуть закликати дати їм титульний шанс. Оскільки інших бійців на підпускають до поясів, вони вимагатимуть титульник.

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Моя думка з приводу цього бою не змінилася. Вона залишилася такою ж: Тайсон переможе", - заявив Чісора в інтерв'ю YouTube-каналу "ID Boxing".

Очікується, що бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Усиком і Ф'юрі відбудеться в кінці квітня. Орієнтовна дата - 29 квітня 2023 року.

Серед можливих місць проведення зустрічі розглядають ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар і Великобританію.

Нагадаємо, переможець бою Усик - Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі з часів Леннокса Льюїса, який переміг в об'єднавчому бою Евандера Холіфілда в 1999 році.

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