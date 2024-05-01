Промоутер Усика також висловив сподівання, що Ф'юрі більше ніщо не завадить провести бій.

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк розповів про "секретну зброю" боксера, яка може зіграти ключову роль у майбутньому бою з Тайсоном Ф'юрі 18 травня.

"Я можу розповісти вам про секретну зброю Усика, проблема тільки в тому, що це не секрет. Його зброя - це його розум, його серце, його досвід і боксерські навички. І головне, що в ньому відрізняється від Тайсона Ф'юрі, - це його дисципліна. Це те, що робить його великим, і це його найсильніша зброя", - цитує слова Красюка видання Independent.

Промоутер Усика також висловив сподівання, що Ф'юрі більше ніщо не завадить провести бій.

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"Я дуже сподіваюся, що цього разу Тайсон одягне свій шолом, своє захисне спорядження і не зашкодить собі брову або щось іще, що він міг би зашкодити, і що цього разу бій 18 травня пройде так, як він мав відбутися у грудні, а потім у лютому, - сказав Красюк.

Він зазначив, що це "бій усього життя" і його чекає весь світ.

"Давайте молитися за Тайсона і очікувати, що хлопець вийде на ринг", - заявив промоутер Усика.

Бій Усик-Ф'юрі - що відомо

Ф'юрі та Усик мають провести бій у Саудівській Аравії 18 травня Спочатку поєдинок мав відбутися ще 17 лютого, проте його перенесли через серйозну травму британця.

Водночас промоутер українського боксера Олександр Красюк розповів, що робитиме українець, якщо Ф'юрі знову зірве бій. За його словами, якщо британський боксер знову зірве поєдинок з якихось причин, то Усику підберуть іншого суперника.

Також, за словами промоутера, гонорар Усика за бій із Ф'юрі стане "найбільшим контрактом у його кар'єрі".

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