Усик продемонстрував, як працює з боксерською грушею на розтяжках.

Український об'єднаний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик показав фрагмент зі свого тренування. Таким чином він продовжує активно тренуватися до поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу проти Тайсона Ф'юрі. Відповідне відео спортсмен опублікував у своєму Instagram.

Український боксер показав, як працює з грушею на розтяжках, водночас можна побачити, що він навіть не дивиться на тренувальний снаряд.

Відомо, що бій українця проти британця запланований на 18 травня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Олександр Усик, який володіє чемпіонськими поясами WBA, WBO, IBF, IBO і The Ring, у суперважкій вазі зустрінеться з чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

Водночас колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Дюк Маккензі вважає, що Олександр Усик здобуде перемогу у поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Про це він сказав в коментарі для talkSPORT.

Досвідчений спортсмен наголосив, що український спортсмен перевершує свого суперника у багатьох аспектах.

"Усик переможе. Я ненавиджу влаштовувати комусь холодний душ, але, на мій погляд, Усик виграє, тому що він занадто збалансований у всіх аспектах боєць. Я не думаю, що Ф'юрі боксував із кимось на кшталт нього. Усик буде дуже заряджений на бій, а хороший Олександр, мабуть, стоятиме на своєму проти будь-якого суперважковаговика, який коли-небудь жив", - пояснив Маккензі.

За словами колишнього чемпіона світу, Усик має боксерський IQ та є дуже розумним і чутливим.

"Він ідеально завдає ударів, у нього ідеальний таймінг, він може нівелювати розміри більших суперників. Я думаю, що це він зробить проти Ф'юрі. Усик здатний нівелювати його габарити і різницю в розмірах, підійшовши до Ф'юрі, залишаючись поблизу, переробляючи його і, можливо, вимотуючи. Ось як я бачу цей бій", - зазначив спортсмен.

Протистояння Усика та Ф'юрі: останні новини

Раніше Тайсон Ф'юрі запевнив, що зможе перемогти Олександра Усика, який до цього два рази переміг Ентоні Джошуа. Також Ф'юрі пообіцяв помститися Усику за Джошуа.

"Усик двічі розібрався з Джошуа. Ми бачили ці поєдинки. Ті моменти, коли він просто не міг нічого вдіяти з Усиком. Тож нехай залишить Усика мені, цього маленького шульгу, я розберуся з ним замість Джошуа", - заявив він.

Зазначається, що бій Усик-Ф'юрі мав відбутися ще 17 лютого, проте його перенесли через серйозну травму британця.

Водночас промоутер українського боксера Олександр Красюк розповів, що робитиме українець, якщо Ф'юрі знову зірве бій. За його словами, якщо британський боксер знову зірве поєдинок з яких-небудь причин, то Усику підберуть іншого суперника.

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