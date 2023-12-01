Олександр Красюк хоче побачити два поєдинки між Усиком і Ф'юрі.

На початку наступного року відбудеться мегафайт за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Промоутер українського боксера Олександр Красюк зізнався, що бажає побачити два поєдинки між Усиком і Ф'юрі.

"Так, ми обговорювали, що в будь-якому випадку, коли у вас є блокбастер, ви повинні подивитися другу частину. Ми маємо справу з Тайсоном Ф'юрі, і іноді настає поганий день, навіть двічі поспіль. Він людина, яка звикла скаржитися. Але Олександр з радістю дасть йому реванш", - наводить слова Олександра Красюка BoxingScene.

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Нагадаємо, поєдинок Усик - Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії. Переможець цього бою стане першим в 21-му столітті абсолютним чемпіоном в королівському дивізіоні.

Крім того, Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі визначать першого в історії абсолютного чемпіона, який буде володіти чотирма основними чемпіонськими поясами.

Додамо, що свій останній бій Олександр Усик провів у серпні цього року проти Даніеля Дюбуа. Українець нокаутував британця в 9-му раунді і захистив чемпіонські титули IBF, IBO, WBA і WBO. Всього в активі українського чемпіона 21 перемога в 21 бою на профі-рингу.

Тайсон Ф'юрі за свою кар'єру провів 35 боїв (34 перемоги і одна нічия). В останньому бою "Циганський король" роздільним рішенням суддів переміг Френсіса Нганну. Поєдинок відбувся 28 жовтня.

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