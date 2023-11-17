За поєдинок проти Нганну британець отримав найбільший гонорар у своїй кар'єрі.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі солідно поповнив свій гаманець після поєдинку проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну.

У коментарі виданню EXPRESS "Циганський король" розповів, що за бій з камерунським бійцем він заробив близько 61 мільйона доларів.

Варто відзначити, що в останніх трьох своїх боях Ф'юрі в середньому отримував по 29 мільйонів доларів за поєдинок - проти Дерека Чісори, Ділліана Уайта і Деонтея Вайлдера. Найбільшу суму "Циганський король" заробив за поєдинок проти Уайта - 36 мільйонів доларів.

Відео дня

Таким чином, гонорар за бій з Нганну став найбільшим в його кар'єрі.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі переміг Френсіса Нганну роздільним рішенням суддів у ніч на 29 жовтня цього року. У 3-му раунді камерунець відправив британця в нокдаун, проте розвинути свою перевагу і виграти бій йому не вдалося.

Свій наступний поєдинок Тайсон Ф'юрі проведе проти Олександра Усика. Бій відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Вперше в історії на кону стоятимуть 4 головні титули в суперважкій вазі - пояс WBC (Тайсон Ф'юрі) і пояси IBF, WBA і WBO (Олександр Усик).

Додамо, що переможець бою Усик - Ф'юрі стане першим в 21-му столітті абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Останнім загальним чемпіоном у королівському дивізіоні був Леннокс Льюїс.

Вас також можуть зацікавити новини: