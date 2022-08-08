Боб Арум хоче бачити Усика в бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі з Тайсоном Ф'юрі.

Володар поясів WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик проведе бій-реванш проти британського боксера Ентоні Джошуа.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум поділився думкою про майбутній поєдинок непереможеного українця і зазначив, що очікує перемоги Усика і в другому поєдинку з Джошуа.

"Усик більш талановитий, ніж Джошуа. Він, безумовно, швидше. Я хотів би, щоб Усик брав участь у бою за безперечне чемпіонство. Чи може все піти по-іншому? Так, звичайно, це можливо", - наводить слова Арума Boxing Scene.

Крім того, знаменитий промоутер заявив, що хоче бачити Олександра Усика в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, в якому йому потенційно належить вийти в ринг з Тайсоном Ф'юрі.

"Сподіваюся, що Усик переможе Джошуа, адже я вже розмовляв з командою українця. Я думаю, що Олександр буде дуже радий побитися з Тайсоном. Я сподіваюся провести цей бій в грудні або на початку наступного року", - сказав Арум.

Бій-реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться в місті Джидда 20 серпня. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули WBO, WBA, IBF і IBO, які українець відібрав у британця в минулому році.

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Нагадаємо, минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

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