Леннокс Льюїс вважає, що Тайсон Ф'юрі переможе Олександра Усика.

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Леннокс Льюїс поділився своїм прогнозом на поєдинок володаря титулів WBA, WBO, IBF і IBO Олександра Усика проти чемпіона WBС Тайсона Ф'юрі.

Легендарний британець вважає, що фаворитом цього бою є "Циганський король".

"З нетерпінням чекаю, коли привітаю Ф'юрі або Усика в клубі абсолютних чемпіонів. Радий, що вони вирішили творити історію. Поєдинок повинен вийти відмінним. Хороший великий хлопець перемагає хорошого маленького хлопця. Перевага у Ф'юрі", - написав Льюїс в Twitter.

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Бій Усик - Ф'юрі відбудеться 17 лютого в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Переможець цього поєдинку стане першим в історії абсолютним чемпіоном, який володітиме чотирма основними чемпіонськими поясами в королівському дивізіоні.

Також переможець цього бою стане першим в 21-му столітті абсолютним чемпіоном в суперважкій вазі.

Нагадаємо, саме Леннокс Льюїс був останнім "абсолютом" в хевівейті. Він завоював цей титул в 1999 році, перемігши Евандера Холіфілда.

Додамо, що Олександр Усик у своєму останньому бою переміг Даніеля Дюбуа і захистив чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF і IBO. Тайсон Ф'юрі свій останній бій провів проти Френсіса Нганну. "Циганський король" здобув перемогу роздільним рішенням суддів.

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