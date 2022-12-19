Бій між Усиком і Ф'юрі може відбудуться в наступному році.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA Super, IBF, WBO і IBO Олександр Усик може провести бій за титул абсолютного чемпіона проти володаря пояса WBC Тайсона Ф'юрі.

Своїм прогнозом на потенційний поєдинок поділився легендарний боксер Баррі Макгіган.

"Зробити вибір непросто. Раніше був упевнений у перемозі Ф'юрі. Вважав, що він занадто сильний і важкий для Усика. Що він буде постійно навалюватися на нього і переїде в другій половині бою.

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Але знаєте що? Останнім часом не впевнений у цьому. По-моєму, це набагато складніше бій, ніж я припускав раніше. І перемогти в ньому може будь-хто. Реально важкий бій для обох.

Вважаю, що фаворитом все ж є Ф'юрі. Бій не може пройти на території Усика. Це означає, що вони відбоксуються у Великобританії або ОАЕ. А якщо так, то трохи більше шансів у Ф'юрі. Але тут абсолютно нічого не зрозуміло. Важкий бій для прогнозу", - сказав Баррі Макгіган в коментарі YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Очікується, що бій між Тайсоном Ф'юрі і Олександром Усиком відбудеться в лютому-березні 2023 року.

Офіційно контракт на бій все ще не підписаний.

Усик - Ф'юрі: профайли боксерів

На рахунку 34-річного Тайсона Ф'юрі 33 перемоги (24 - нокаутом) і одна нічия.

В активі Олександра Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у суперважкій вазі.

До переходу в суперважкий дивізіон, Усик став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там всі чотири найпрестижніших пояса.

У ніч на 21 серпня 2022 року Усик переміг у реванші Джошуа і захистив свої пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

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