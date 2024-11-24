Олександр Усик під час перегляду поєдинку з Тайсоном Ф'юрі розповів, про що він думав протягом поєдинку.

Ексабсолютний чемпіон у надважкій вазі (WBA, WBC, WBO та IBO) Олександр Усик пояснив причину, чому він навмисно не став тиснути на британського боксера Тайсона Ф'юрі в 9 раунді поєдинку, який відбувся 18 травня. У цей момент український спортсмен не хотів завдавати сильної шкоди супротивникові, оскільки думав про його сім'ю.

"Я не хотів йому завдавати шкоди, я просто боксував. Мені не потрібно цього робити, завдавати шкоди. Я знаю, що таке бокс. Я знаю, що після бою він поїде додому до дітей, до дружини. Це погано, коли ти завдаєш шкоди своєму опонентові", - завив Усик в ефірі Youtube-каналу TNTSportsBoxing.

Обидва боксери в цей момент перебували перед великим екраном і переглядали попередній поєдинок, коментуючи те, що з ними відбувалося на рингу. Ф'юрі, зі свого боку, відверто зізнався, що, коли українець почав його серйозно бити, він пережив важкі миті.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Тайсон натякнув на свого фаворита в поєдинку між українцем Олександром Усиком і британцем.

Крім того, менеджер Усика назвав можливого суперника для українця після реваншу з Ф'юрі. "Коли Олександр вдруге переможе Тайсона, то в його ваговій категорії більше не залишиться цікавих боксерів, крім Даніеля Дюбуа", - зазначив менеджер Усика.

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