Колишній боксер розповів, з чим доведеться зіткнутися Олександру Усику в другому бою з Ф'юрі.

21 грудня 2024 року на Kingdom Arena відбудеться повторний поєдинок між українським боксером Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі. На кону стоїть титул чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO, якими володіє наш спортсмен. Ексчемпіон Європи Спенсер Олівер заявив, що він уважно стежить за тренувальним табором і за самим Ф'юрі. І він бачить, що британець перебуває у відмінній формі.

"Тайсон припустився низки помилок у першому бою, багато бігав і дуже насолоджувався боєм. Йшлося про показуху на рингу, і я думаю, що він надто вже насолоджувався собою. Однак тепер він зосереджений і я не думаю, що він дозволить Усику повернутися в бій, як це було в першому поєдинку, якщо Тайсон виграє в перших шести раундах. Безумовно ні", - сказав Олівер, передає Talk Sport.

Крім того, колишній боксер наголосив, що якщо Ф'юрі "заграється" з набором ваги до поєдинку, це може стати "його власною загибеллю". Він уже демонструє більш важку, ніж зазвичай, статуру в тренувальному таборі, де він проходить підготовку на Мальті.

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Реванш Усик-Ф'юрі - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що Макгрегор поділився власними очікуваннями від цього поєдинку. "Я очікую набагато більш зібраного та тактичного Тайсона Ф'юрі, та й різниця в розмірах суттєва. Але Усик - дуже майстерний боксер, і це буде до біса цікавий бій", - зазначив він.

Крім того, Усик розповів про те, про що думав під час поєдинку з Ф'юрі. І відповів, чому він тоді не нокаутував британця. "Я не хотів йому завдавати шкоди, я просто боксував.", - наголосив українець.

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