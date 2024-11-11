При цьому Усик визнаний найкращим боксером суперважкого дивізіону.

Комп'ютеризована система порталу BoxRec оновила свій рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р). При цьому українець Олександр Усик не увійшов навіть до першої десятки.

У списку Усик посідає лише 15-те місце, у іншого зіркового українського боксера Василя Ломаченка – 17-та позиція.

При цьому Усик лідирує у рейтингу BoxRec серед супертяжів, Ломаченко займає 4-те місце серед представників легкої ваги, Денис Берінчик – сьоме.

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Лідером рейтингу BoxRec є абсолютний чемпіон світу у другій найлегшій вазі японець Наоя Іноуе.

На другому місці мексиканець Сауль Альварес – 2-й, на третьому - чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі Джервонта Девіс.

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Помер відомий український боксер та фітнес-тренер В’ячеслав Узелков, йому було 45 років. Відомо, що на початку 2024 року Узелкова екстренно госпіталізували до київської лікарні та зробили операцію на серці, наразі він перебував на етапі реабілітації.

Раніше менеджер Усика назвав можливого суперника для українця після реваншу з Ф'юрі. Якщо Усик переможе, то наступний поєдинок може провести з британським боксером Даніелем Дюбуа.

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