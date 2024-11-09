На початку 2024 року Узелкова екстренно госпіталізували до київської лікарні та зробили операцію на серці.

Відомий український боксер та фітнес-тренер В’ячеслав Узелков помер на 45 році життя, про це повідомляє Українська федерація боксу.

"З глибоким сумом повідомляємо, що український бокс зазнав важкої втрати – пішов з життя В’ячеслав Узелков. Його ім’я назавжди залишиться в історії спорту, а приклад сили, стійкості та відданості своїй справі надихатиме майбутні покоління", - йдеться у повідомленні.

На початку 2024 року Узелкова екстренно госпіталізували до київської лікарні та зробили операцію на серці, наразі він перебував на етапі реабілітації.

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У Instagram сам спортсмен повідомляв, що під час операції був на грані життя та смерті - два тижні перебував у комі. Також він розповідав, що весь складний для нього період поруч була його обраниця.

В'ячеслав Узелков - що про нього відомо

В'ячеслав Узелков - відомий український боксер, який народився у Вінниці. З дитинства займався боксом, згодом став це робити на професійному рівні.

Дебютував на ринзі в 2004 році. Його боксерська кар’єра тривала 10 років.колишній чемпіон WBA Inter-Continental, IBO International та WBO Inter-Continental у напівважкій вазі. Сумарно провів 34 бої на професійному рингу, в яких здобув 30 перемог (19 – нокаутом) та зазнав 4 поразок. Свій останній бій на професійному рівні В'ячеслав провів у квітні 2014 року. Тоді він програв Гаєрду Аетовичу.

Згодом він почав свою тренерську діяльність та брав участь у зйомках телепроектів. У 2015 році стало відомо, що боксер переніс інсульт.

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