Бій відбудеться менше, ніж за два тижні, тому вже зараз до нього потрібно підготуватися.

Уже зовсім скоро, в ніч з 21 на 22 грудня, відбудеться повторний поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі за титул чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO і IBO у важкій вазі. Він пройде на на Kingdom Arena.

У першому поєдинку, нагадаємо, наш спортсмен переміг розділеним рішенням суддів.

Де дивитися бій Олександр Усик - Тайсон Ф'юрі

Трансляцію проводитиме платформа Megogo. Для цього українцям необхідно придбати одну з підписок - "Оптимальна", "Максимальна", "Спорт" або "MEGOPACK XL".

Відео дня

Точний час бою буде озвучено пізніше. Однак минулого разу поєдинок стартував десь о 01:30.

Протистояння Усика та Ф'юрі

Усик став першим володарем титулу абсолютного чемпіона в суперважкій вазі за останні 25 років. Однак буквально через кілька місяців він його ж і втратив.

Ні Усик, ні Ф'юрі не буде абсолютним чемпіоном у разі перемоги. Усе через те, що Усик відмовився від пояса IBF, який розіграли Ентоні Джошуа і Даніель Дюбуа.

Раніше УНІАН повідомляв, що Майк Тайсон бачить у реванші перемогу Ф'юрі, якщо він серйозно до нього поставиться.

Вас також можуть зацікавити новини: