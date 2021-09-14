"Циганський король" підбадьорив Олександра.

Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі, котрий є чемпіоном світу за версією WBC, висунув цікаву гіпотезу.

Ф'юрі допускає такий варіант, що Олександр Усик навмисне ще не продемонстрував свій максимум у надважкій вазі, щоб шокувати Ентоні Джошуа у найбільш неочікуваний момент. Слова Тайсона приводить ютуб-канал Frank Warren's Queensberry Promotions.

"В останніх двох боях я побачив від Усика не так вже й багато. Але потім я трохи подумав про це. Можливо, він не показує нам все, на що здатен. Може бути, він бавився з суперниками на кшталт Чісори та Візерспуна. Можливо, він не намагався перемогти в цих поєдинках належним чином", - почав такими словами свою версію Ф'юрі.

"Ймовірно, він спеціально мав поганий вигляд, щоб роздобути великий чек і показати хороший виступ в ніч бою. Таке вже бувало раніше. Багато бійців мали жахливий вигляд у поєдинках, щоб отримати великі бої. Потім вони користувалися нагодою і перемагали у великих поєдинках. Підозрюю, що Усик кращий, ніж здається, що в ніч, коли він відчує необхідність добре виступити, він це зробить, як і я. Я можу видати кепський бій з "мішком", але коли я б'юся з найкращими у світі, я користуюся ситуацією і проводжу з ними хороші поєдинки", - додав "Циганський король".

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І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець - у суперважкій.

34-річний Усик на професійному рингу провів 18 боїв і у всіх здобув перемоги (13 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.

У найпрестижнішому дивізіоні Усик спершу достроково переміг Чазза Візерспуна, а в жовтні минулого року за очками виграв у Дерека Чісори.

31-річний Джошуа в профі провів 25 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 1 поразка (від Енді Руїса в грудні 2019 року). Чемпіоном світу він став у 2016 році (за версією IBF), а всі свої пояси зібрав, перемігши Володимира Кличка і Джозефа Паркера.

У двох останніх боях Джошуа взяв реванш у Руїса, перемігши рішенням суддів, а в грудні минулого року нокаутував Кубрата Пулєва.

Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. Розмах рук в Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Артем Будрін