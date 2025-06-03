Вкрай малоймовірно, що матч завершиться нічиєю.

Довгоочікуваний матч-реванш між українським боксером Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа пройде 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Про це повідомила промоутерська компанія британця Френка Воррена Queensberry Promotions. Букмекери наразі оприлюднили прогнози щодо того, як пройде поєдинок та визначили фаворита.

Так, наразі фаворитом поєдинку виступає Олександр Усик, коефіцієнт на перемогу якого складає 1,33. На перемогу Даніеля Дюбуа коефіцієнт – 4,15, а на нічию – 17.

При цьому букмекери з більшою ймовірністю очікують, що бій пройде не пройде всю дистанцію, на це коефіцієнт – 1.58. А на те, що бій пройде всю встановлену кількість раундів, дають 2.30.

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Бій Усик-Дюбуа

Раніше колишній професійний боксер, батько Тайсона Ф'юрі Джон висловив свою думку про довгоочікуваний реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Він зазначив, що у британського спортсмена є всі шанси, тоді як Усику 38-39 років. Крім того, він зазначив, що Дюбуа - потужний панчер.

Раніше УНІАН повідомляв, що Дюбуа зробив гучну заяву перед боєм з Усиком. Він вибухнув погрозами, пообіцявши "закінчити кар'єру" українця. "Усик став повільнішим через свій вік. У нього будуть потрапляти бомби, я налаштований серйозно", - сказав Дюбуа.

У 2023 році Усик зумів нокаутувати Дюбуа джебом у дев'ятому раунді.

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