Україна приєдналася до країн, які бойкотують чемпіонати світу з боксу серед чоловіків і жінок.

Збірна України з боксу не братиме участі в жіночому та чоловічому чемпіонатах світу в 2023 році через допуск до змагань спортсменів з Росії та Білорусі під своїми прапорами.

Про це повідомив віце-президент Федерації боксу України (ФБУ) Олег Ільченко в коментарі Суспільне Спорт.

"Відповідь наша чітка: наші спортсмени та представники Федерації боксу України не виступають там, де виступатимуть представники країн-агресорів - це Росія та Білорусь

Позиція основна: поки йде війна і поки на території нашої держави будуть знаходитися війська РФ, вони всі апелюють, що не будуть виступати", - сказав Ільченко.

Крім того, віце-президент ФБУ заявив, що збірна бойкотуватиме Олімпіаду-2024, якщо там виступатимуть боксери з Росії чи Білорусі.

Для збірної України тепер головним турніром 2023 року стануть Європейські ігри. У червні змагання, які матимуть статус відбору на Олімпіаду, прийме Польща.

Нагадаємо, жіночий ЧС-2023 з боксу пройде з 15 по 31 березня в Індії, чоловічий - з 1 по 14 травня в Узбекистані.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Міжнародна федерація боксу (IBA) зняла всі санкції з представників Росії та Білорусі, дозволивши їм виступати на змаганнях. Вони пояснили це тим, що "політика не повинна впливати на спорт".

Після цього ряд країн оголосили про своє рішення бойкотувати ЧС-2023 з боксу. Крім України, відмовилися брати участь у змаганнях дев'ять країн: США, Польща, Швейцарія, Нідерланди, Великобританія, Ірландія, Чехія, Швеція і Канада.

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