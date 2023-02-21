Польща прийняла рішення бойкотувати чемпіонат світу з боксу.
Польська боксерська асоціація оголосила про те, що не поїде на чоловічу і жіночу першість через заплановану участь у змаганнях спортсменів РФ і Білорусі під своїми національними прапорами.
"Ми одна з перших спортивних асоціацій, яка після початку війни в Україні прийняла постанову, що ми не будемо виступати на змаганнях, де братимуть участь росіяни і білоруси.
З тих пір нову постанову ми не приймали, тому старе залишається в силі. Ми послідовні у своїх діях", - наводить слова віце-президента польської боксерської асоціації Мацея Демеля видання Sport.pl.
Як повідомляв УНІАН, у жовтні Міжнародна федерація боксу (IBA) зняла всі санкції з представників Росії та Білорусі, дозволивши їм виступати на змаганнях. Вони пояснили це тим, що "політика не повинна впливати на спорт".
Нагадаємо, жіночий чемпіонат світу з боксу пройде з 15 по 31 березня в Індії, чоловічий - з 1 по 14 травня в Узбекистані.
Раніше про бойкот ЧС з боксу оголосили США, Ірландія, Чехія, Великобританія, Канада, Швеція і Нідерланди.