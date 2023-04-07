Титульний бій між Ломаченком і Хейні відбудеться 20 травня в Лас-Вегасі.

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик прокоментував майбутній бій Василя Ломаченка проти Девіна Хейні, який є абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.

Українець вважає, що на результат цього бою можуть вплинути сторонні фактори.

"Я дивився, що показують букмекери, ніби Хейні - фаворит. Але не треба недооцінювати Ломаченка. Мені здається, він супер мотивований. Так що це буде цікава битва.

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Не забувайте, що Хейні проводить останній бій з Top Rank. А як мені відомо, Top Rank нікого не залишає з поясами. Тому мені здається, що навіть якщо Хейні буде краще, в рівному бою перемогу віддадуть Ломаченко.

Таким чином, потім його зведуть зі Стівенсоном, про що вже говорив Боб Арум", - заявив Олександр Гвоздик в коментарі Youtube-каналу "Однією лівою".

Нагадаємо, бій між Ломаченком і Хейні відбудеться 20 травня в Лас-Вегасі. На кону в цьому поєдинку стоятиме титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Зараз усіма поясами в цій ваговій категорії володіє Девін Хейні. Американець завоював ці титули, перемігши Джорджа Камбососа з Австралії.

Додамо, що в активі Хейні 29 перемог у 29 поєдинках у професійному боксі. 15 разів американець перемагав суперників нокаутом.

Василь Ломаченко провів 19 боїв на профі-рингу, в яких здобув 17 перемог (11 нокаутом) і двічі програв.

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