Це пропонується зробити, зокрема з огляду на піднесення боксером міжнародного авторитету України.

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про звернення до президента щодо присвоєння звання Герой України українському боксеру Олександру Усику (№7692).

Текст проекту постанови авторства народного депутата Юрія Загороднього розміщено на сайті парламенту.

У тексті звернення зазначається, що 21 серпня Усик, який володіє титулами WBA Super, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі, відстояв усі свої чемпіонські пояси у бою-реванші з екс-чемпіоном світу Ентоні Джошуа та отримав титул чемпіона світу.

"Чемпіонський бій тривав усі 12 раундів. У результаті Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів. Він присвятив цей поєдинок Україні та її Збройним силам", - йдеться у тексті.

Так, пропонується "за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного спорту, досягнення високих результатів, виявлені самовідданість та волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України" присвоїти Усику звання Герой України.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 21 серпня відбувся бій-реванш між Усиком та британцем Ентоні Джошуа.

Поєдинок відбувся у Саудівській Аравії. Він тривав усі 12 раундів і за рішенням суддів перемогу отримав український чемпіон. Таким чином, всі чотири пояси (WBA, WBO, IBF, IBO) залишаються в українського боксера.

Президент України Володимир Зеленський назвав перемогу Усика важкою та важливою.

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