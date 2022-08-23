Евандер Холіфілд поділився емоціями від бою Усик - Джошуа.

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Евандер Холіфілд прокоментував перемогу володаря титулів WBA, WBO, IBF і IBO Олександра Усика над Ентоні Джошуа в реванші.

Легендарний боксер зізнався, що був вражений тією мужністю, яку продемонстрував українець у бою з Джошуа.

"Джошуа може продовжити боксувати після цього, якщо захоче. Для цього потрібно настрій.

Усик мене вразив - маленький хлопець показав велику мужність. Більшість дрібних бійців пристосовується до того, що суперники їх підтискають, тому вони працюють набагато старанніше. Вони розуміють, що їм потрібно працювати наполегливіше. Як казав Ентоні Джошуа, він звик нокаутувати опонентів.

Суддівська записка на користь Джошуа? Усик переміг. У кожного є своя думка. Ви можете вважати інакше, але рішення було на користь Усика, і він щасливий. Це був важкий бій для нього", - сказав Холіфілд в інтерв'ю YouTube-каналу "Behind The Gloves".

Нагадавши, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа у реванші і захистив свої титули WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

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