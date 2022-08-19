Абсолютні чемпіони світу в першій важкій вазі разом попрацювали на велотренажерах.

Володар поясів WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик провів спільне тренування з легендарним екс-боксером Евандером Холіфілдом.

Абсолютні чемпіони світу в першій важкій вазі, які перейшли в хевівейт, разом працювали на велотренажерах.

Чотириразовий чемпіон світу в суперважкій вазі Евандер Холіфілд поділився своїми очікуваннями від реваншу Усик - Джошуа.

"Найважливіше - не потрапити під удар. Мистецтво боксу - не дати себе вдарити. Переможений в першому бою повинен запитати себе, що я зробив не так. Тому Джошуа потрібно вивчити помилки. Подивитися, що він зробив не так, і виправити це. Але він теж не повинен покладатися на голоси з боку. Всі йому радять бути з Усиком більш агресивним, але це зовсім непросто. Одна справа радити, інша – вийти в ринг і змусити суперника танцювати під твою дудку.

Що стосується Усика, то він не так габаритний, йому важливо уникати ударів. Коли я піднімався в надважкий дивізіон, то розумів, що всі суперники будуть більшими і могутнішими", - сказав Холіфілд.

Відео тренування Усика і Холіфілда:

Бій-реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться в місті Джидда 20 серпня. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули WBO, WBA, IBF і IBO, які українець відібрав у британця в минулому році. Крім того, спортсмени поб'ються за титул чемпіона за версією журналу "The Ring", який став вакантним після того, як Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Поєдинок можна буде подивитися безкоштовно на Київстар ТБ. Також бій можна побачити в записі на платформі.

Промокод UNIANSPORTS надасть вам безкоштовний доступ на 7 днів до платформи "Київстар ТБ". Активувати його дуже просто: скачайте додаток "Київстар ТБ" за посиланням. Зайдіть в додаток, введіть свій номер телефону і пароль, який прийде в SMS. Перейдіть в розділ "Профіль", натисніть "Введення промокоду" і введіть промокод UNIANSPORTS.

Нагадаємо, минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

Вас також можуть зацікавити новини: