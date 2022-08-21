Президент наголосив, що захист титулу чемпіона світу - символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть.

Президент України Володимир Зеленський назвав перемогу українського боксера Олександра Усика у поєдинку з британцем Ентоні Джошуа важкою та важливою.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Важка, але така важлива і потрібна перемога. Захист титулу чемпіону світу – символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть, будуть битися за це і неодмінно переможуть!", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 21 серпня відбувся бій-реванш між українським боксером Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа.

Відбувся він у Саудівській Аравії. Поєдинок тривав усі 12 раундів і за рішенням суддів перемогу отримав український чемпіон. Таким чином всі чотири пояси (WBA, WBO, IBF, IBO) залишаються в українського боксера.

Крім того, Усик завоював титул чемпіона за версією журналу "The Ring", який став вакантним після того, як Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

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