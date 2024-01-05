Ентоні Джошуа віддає перевагу Олександру Усику в бою з Тайсоном Ф'юрі.

У лютому відбудеться бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Своєю думкою про майбутній поєдинок поділився іменитий британський боксер Ентоні Джошуа. Він вважає, що в українського боксера буде перевага в цій битві.

"Я не знаю, хто переможе. Я бився з Усиком, він є феноменальним боксером і поруч з ним неймовірна команда. Ти настільки хороший, наскільки хороша твоя команда, а у нього відмінна команда.

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Я був з ним у рингу, я вивчав його. У нього буде перевага в цьому поєдинку. Вважаю так через свій досвід, який я отримав у боях з ним.

Бачив його вміння в рингу. Я не збираюся пропускати цей бій", - наводить слова Джошуа Boxing Scene.

Нагадаємо, Джошуа бився з Усиком два рази. Перший поєдинок відбувся у вересні 2021 року і завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів. У серпні 2022 року відбувся реванш, в якому Олександр здобув перемогу роздільним рішенням суддів і захистив чемпіонські титули WBO, WBA, IBF і IBO.

Додамо, що бій Усик - Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії. Переможець цього поєдинку стане першим в 21-му столітті абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

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