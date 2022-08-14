Теофімо Лопес впевнено розібрався з представником Мексики Педро Кампою.

Американський боксер Теофімо Лопес, який у 2020 році переміг українця Василя Ломаченка, вдало повернувся на ринг.

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес успішно дебютував у першій напівсередній вазі. Суперником Лопеса був представник Мексики Педро Кампа.

Весь час Теофімо домінував на рингу, і поєдинок прийшов до логічного фінішу в 7-му раунді.

Спочатку Лопес відправив суперника в нокдаун, а незабаром суддя не витримав одностороннього побиття і зупинив бій.

Огляд найкращих моментів бою:

Для Лопеса ця перемога стала 17-ю на професійному рингу (13 з них були здобуті нокаутом). Також на його рахунку одна поразка.

Після перемоги в дебютному бою в першій напівсередній вазі Лопес заявив, що він має намір здобути всі титули дивізіону, зустрівшись із найкращими.

"Я виступав у легкій вазі близько дев'яти років, і це вбивало моє тіло, тому що почав битися в цій ваговій категорії, будучи підлітком. Далі нам потрібний Джош Тейлор. Ми хочемо всіх цих хлопців. Нам потрібний Прогре. Нам потрібний Зепеда. Нам потрібні всі пояси. Ми прагнемо стати чемпіонами у двох вагових категоріях.

Якщо Джош Тейлор надто зайнятий своїм весіллям, я готовий поборотися за пояс WBA, тому що Зепеда та Прогре поб'ються за титул WBC. Нехай буде так. Я заберу все у цих хлопців. Я тут, щоб стати їх жахом", - наводить слова Лопеса ESPN.

Додамо, що останній раз Теофімо Лопес виходив на бій майже рік тому. 27 листопада 2021 року він програв Джорджу Камбососу всі титули в легкій вазі.

Раніше УНІАН повідомляв, що Василь Ломаченко може провести бій 22 жовтня. Його промоутер розповів, що боксер планує отримати звільнення від армії.

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