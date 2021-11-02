Шугархілл Стюард рішуче налаштований допомогти Ентоні Джошуа.

Коуч чемпіона світу в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі Шугархілл Стюард має намір допомогти Ентоні Джошуа підготуватися до реваншу з Олександром Усиком.

Стюард дав інтерв'ю для Boxing Scene.

"Ми абсолютно серйозно налаштовані допомогти Джошуа в таборі. Хочемо, щоб він спочатку переміг Усика, адже бажаємо побачити бій Ф'юрі - Джошуа, як і усі фани боксу у світі. Це не маніпуляції чи жарти. З радістю допоможемо, тому що він здатний перемогти Усика, це не новина для когось", - сказав тренер.

"У старі часи боксери ходили до інших в зали по допомогу. Це спорт, і ми повинні думати про це як про спорт. Не забувайте: коли бокс супертяжів на висоті - увесь бокс теж. Найбільший поєдинок - це Ф'юрі з Джошуа. Усі ми знаємо, як він вплине на спорт, коли вони битимуться за звання абсолютного чемпіона світу. Цей бій не може бути ще більшим", - додав Стюард.

Нагадаємо, що раніше сам Тайсон Ф'юрі виявив бажання готувати Джошуа до реваншу з Усиком. Батько Ф'юрі розповідав, що він хоче бачити бій свого сина з українцем.

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Ситуація в суперважкій вазі: головне

У серпні цього року Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа хотіли влаштувати бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.

Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу.

Тепер Усик і Джошуа проведуть реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш відбудеться орієнтовно в березні - квітні 2022 року.

Ф'юрі нокаутував Вайлдера у третьому бою, захистивши пояс WBC. Повідомлялося, що йому необхідно буде провести захист титулу в поєдинку проти переможця бою між Ділліаном Уайтом і Отто Валліном. Але Уайт і Валлін невідомо, чи взагалі проведуть свій поєдинок.

Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох".

Автор: Артем Будрін