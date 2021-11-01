Олександр Усик жартівливо розмовляв на камеру англійською мовою.

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик нарешті дочекався моменту, коли його пояси прибудуть до України.

Ці титули 34-річний спортсмен виграв у бою з Ентоні Джошуа ще 25 вересня, але через те, що на поясах потрібно було вигравіювати ініціали та місце проведення поєдинку, трофеї до Усика прибули лише зараз.

Олександр показав пояси, які лежали в автомобілі і прокоментував це жартома, вживаючи англійську мову.

"Listen, guys! It`s not cruiserweight, it`s heavyweight", - сказав Усик англійською, що перекладається, як "Слухайте, хлопці! Це не крузервейт, це суперважка вага".

Усик - Джошуа: підсумки бою

Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.

Усик - третій українець, який став чемпіоном світу в супертяжах. Також він увійшов в історію в одному ряду з Евандером Холіфілдом.

Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу. Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.

Вже відомо, що боксери проведуть реванш.

Автор: Артем Будрін