Олександр Усик / фото REUTERS
Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик нарешті дочекався моменту, коли його пояси прибудуть до України.
Ці титули 34-річний спортсмен виграв у бою з Ентоні Джошуа ще 25 вересня, але через те, що на поясах потрібно було вигравіювати ініціали та місце проведення поєдинку, трофеї до Усика прибули лише зараз.
Олександр показав пояси, які лежали в автомобілі і прокоментував це жартома, вживаючи англійську мову.
"Listen, guys! It`s not cruiserweight, it`s heavyweight", - сказав Усик англійською, що перекладається, як "Слухайте, хлопці! Це не крузервейт, це суперважка вага".
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Усик - Джошуа: підсумки бою
- Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.
- Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.
- Усик - третій українець, який став чемпіоном світу в супертяжах. Також він увійшов в історію в одному ряду з Евандером Холіфілдом.
- Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу. Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.
- Вже відомо, що боксери проведуть реванш.