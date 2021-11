Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик нарешті дочекався моменту, коли його пояси прибудуть до України.

Ці титули 34-річний спортсмен виграв у бою з Ентоні Джошуа ще 25 вересня, але через те, що на поясах потрібно було вигравіювати ініціали та місце проведення поєдинку, трофеї до Усика прибули лише зараз.

Олександр показав пояси, які лежали в автомобілі і прокоментував це жартома, вживаючи англійську мову.

"Listen, guys! It`s not cruiserweight, it`s heavyweight", - сказав Усик англійською, що перекладається, як "Слухайте, хлопці! Це не крузервейт, це суперважка вага".