Відомо, що обоє боксерів вже завершили свою кар'єру.

Легенди боксу Майк Тайсон та Флойд Мейвезер проведуть виставковий бій. Про це Майк повідомив на своїй сторінці в Instagram.

За інформацією ЗМІ, боксери підписали угоду на поєдинок, який буде організовувати американська компанія CSI Sports/Fight Sports.

Наразі точна дата невідома, однак повідомлялося, що бій відбудеться навесні 2026 року.

Що відомо про кар'єри Мейвезера і Тайсона

Нагадаємо, Флойд Мейвезер завершив свою боксерську кар'єру у 2015 році над Андре Берто, однак у 2017 він повернувся на ринг, аби провести бій проти Конора Макгрегора за правилами боксу.

Тоді Мейвезер заробив 280 млн доларів та нокаутував ірландського спортсмена в 10 раунді.

Водночас Май Тайсон завершив свою професійну кар'єру ще у 2005 році. Загалом він провів 58 боїв - 50 перемог, 6 поразок, ще два поєдинки завершилися безрезультатно.

Вже у 2020 році Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився нічиєю. У листопаді 2024 року Тайсон програв американському блогеру та боксеру Джейку Полу, який на 30 років за нього молодший.

Раніше стало відомо, що український боксер Олександр Усик не вийде на ринг проти Джозефа Паркера цього року. За словами промоутера чемпіона, Усик попросив тайм-аут у WBO через травму, надав відповідні документи.

"Ми близькі до оголошення великого бою. Це буде одне з кількох великих шоу, над якими ми зараз працюємо. У важкій вазі всі готові зустрічатися між собою, ніхто не уникає поєдинків", - запевнив Френк Воррен.

Також повідомлялось, що Усик може втратити титул WBO через танці з українською співачкою Надією Дорофєєвою. Всесвітня боксерська організація наказала українському боксеру надати оновлений медичний висновок про стан його здоров'я, адже напередодні Усик звернувся з проханням призупинити переговори про поєдинок з обов’язковим суперником Джозефом Паркером.

"Медичний висновок має бути детальним і ретельним, і повинен підтверджувати поточний стан здоров’я містера Усика, прогноз, орієнтовний термін відновлення та будь-які інші медичні докази. Комітет не може дозволити подальших затримок чи невизначеності без задовільних роз’яснень. У разі невиконання вимог ми будемо змушені вжити відповідних заходів згідно з правилами WBO", - наголосив голова комітету чемпіонатів WBO Луїс Батіста Салас.

