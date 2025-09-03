Усик пропустить залишок року через травму, WBO підтвердило відстрочку обов’язкового захисту титулу.

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик, ймовірно, не проведе більше боїв у 2025 році. Про це заявив промоутер Френк Воррен у коментарі Sky Sports.

38-річний українець у липні повернув собі статус беззаперечного чемпіона, нокаутувавши Даніеля Дюбуа на стадіоні "Вемблі". Наступним претендентом на один із його титулів WBO є Джозеф Паркер, однак він, схоже, змушений буде ще зачекати.

"Усик попросив тайм-аут у WBO через травму, надав відповідні документи. Чи буде він битися до кінця року? Дуже сумніваюся", – зазначив Воррен.

Тим часом Паркер і Фабіо Вордлі, які володіють тимчасовими титулами WBO та WBA відповідно, ведуть переговори про поєдинок на арені O2 у Лондоні 25 жовтня. Обидва боксери мають переконливі перемоги в останніх боях і готові ризикнути своїми високими позиціями у світовому рейтингу.

"Ми близькі до оголошення великого бою. Це буде одне з кількох великих шоу, над якими ми зараз працюємо. У важкій вазі всі готові зустрічатися між собою, ніхто не уникає поєдинків", – додав промоутер.

Тож, найближчі місяці фанати боксу зможуть стати свідками нового яскравого протистояння, тоді як повернення Усика у ринг відкладається щонайменше до наступного року.

Як повідомляв УНІАН, Олександр Усик опинився під ударом Всесвітньої боксерської організації (WBO) після того, як у мережі з’явилися відео, на яких він танцює. Через це організація наказала українському боксеру надати оновлений медичний висновок про стан його здоров'я.

