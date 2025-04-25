Олександр Усик вийде на ринг уже цього літа.

Українець Олександр Усик і британець Даніель Дюбуа проведуть бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі 19 липня. Боксери вийдуть на ринг у Лондоні, на стадіоні "Вемблі", пише The Ring.

Всесвітня боксерська організація WBO ще на початку квітня оголосила, що отримала петицію, в якій ідеться про надання пріоритетного статусу реваншу між Усиком і Дюбуа. Хоча Усик мав провести захист пояса WBO проти Джозефа Паркера, а Дюбуа, своєю чергою, захист титулу IBF проти Дерека Чісори.

Крім того, спочатку повідомлялося, що бій між спортсменами мав відбутися тижнем раніше - 12 липня.

Відео дня

Що ще важливо знати про це протистояння

Перший бій між українцем і британцем відбувся 2023 року, у серпні. Наш спортсмен переміг у дев'ятому раунді, технічним нокаутом. При цьому Усик уже двічі був абсолютним чемпіоном у своїй ваговій категорії.

У 2018 році - у першій важкій вазі (після перемоги над Муратом Гассієвим); і в травні 2024 року, коли вперше переміг Тайсона Ф'юрі. Незабаром після цього Усик втратив титул IBF, оскільки не міг провести обов'язковий захист цього пояса.

Дюбуа, зі свого боку, вдруге завоював пояс BF у суперважкій вазі у вересні минулого року, "знищивши" Ентоні Джошуа в п'ятому раунді.

Інші новини про Олександра Усика

Раніше УНІАН повідомляв, що Усик заради миру в Україні готовий Трампу віддати всі свої чемпіонські пояси. Так він відреагував на ситуацію зі спеціальним поясом WBC, який був подарований спочатку президенту України Володимиру Зеленському, а незабаром передарований Трампу, під час зустрічі в Білому домі.

Крім того, Усик сказав, хто за всю кар'єру був для нього найскладнішим суперником. Дивує те, що ним не став ані Тайсон Ф'юрі, ані Ентоні Джошуа.

Вас також можуть зацікавити новини: