Український спортсмен відмовився відповідати на запитання, заслуговує американський президент на такий подарунок чи ні.

Український боксер, чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик заявив, що готовий віддати всі свої пояси президенту США Дональду Трампу, якщо це призвело б до миру в країні. Так він відреагував на ситуацію зі спеціальним поясом WBC, який був подарований спочатку президенту України Володимиру Зеленському, а незабаром передарований Трампу, під час зустрічі в Білому домі, пише The Washington Post.

"Знаєте, заслуговує він [Трамп] на цей подарунок чи ні - це не питання. Якщо це призведе до миру в нашій країні, я готовий віддати всі свої пояси", - заявив українець.

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Усик ще раніше коментував ситуацію з поясом, який Зеленський привіз Трампу. Він зазначив, що всі його чемпіонські пояси перебувають удома, а який пояс опинився в США, він "не знає".

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Варто також нагадати, що зустріч між президентами України та США закінчилася достроково. Між главами держав сталася публічна сварка. Зеленський виходив із Білого дому без чемпіонського пояса.

Раніше УНІАН повідомляв, що "Мегабой" Усик-Дюбуа під великим питанням. "WBO офіційно зобов'язує провести обов'язковий захист між Усиком і Паркером", - заявив президент WBO Густаво Олівері.

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