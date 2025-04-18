Кабайєл вважає, що Усик не впорається з його стилем.

Тимчасовий чемпіон світу в хевівейті за версією WBC, німецький боксер-професіонал Агіт Кабайєл кинув виклик знаменитому українському боксерові, чемпіонові WBC, WBA, WBO та IBO в надважкій вазі Олександру Усику. Відповідний коментар Sport.de він надав, здобувши перемогу над китайським боксером Чжан Чжілеєм в Ер-Ріяді.

Кабайєл похвалився своїм стилем - ударами по корпусу, яких "дуже важко уникнути". За словами боксера, багато його суперників із цим не справляються. Він припустив, що Усик "не вміє з цим справлятися", оскільки "взагалі не любить, коли його б'ють по корпусу".

"Не знаю, чи є я його найгіршим кошмаром. Але в нього, можливо, будуть проблеми з моїм стилем. Я обов'язково затягну його в глибокі води і подивлюся, чи вміє він плавати. Він теж це знає", - сказав боксер.

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Він додав, що не знає, чи стане його стиль "криптонітом" для Усика. Кабайєл також додав, що не з тих, хто "займається балаканиною".

"Мегабой" Усика і Дюбуа

Як писав УНІАН, раніше промоутер назвав умову, за якої може відбутися "мегабой" Олександра Усика і Даніеля Дюбуа.

За словами Френка Воррена, якщо чемпіон IBF здобуде перемогу в поєдинку проти Джозефа Паркера, то наступним його суперником стане український чемпіон.

Пізніше Усику висунули 30-денний ультиматум. Українця зобов'язали провести захист титулу Світової боксерської організації (WBO) проти тимчасового чемпіона в суперважкій вазі Джозефа Паркера.

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