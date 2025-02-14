Український боксер поділився спогадами про свого найважчого суперника.

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик повідомив, що найскладнішим опонентом у його кар'єрі був британець Дерек Чісора.

Про це український боксер сказав виданню talkSPORT.com.

"Вважаю, що найскладніший суперник у моїй боксерській кар'єрі - це Дерек Чісора, мій друг. Агов, Дерек, я йду за тобою. Дерек – жахливий хлопець, жорсткий боксер. Він страшенно жорсткий. Він міцний. З ним було важко", - заявив Усик.

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Усик провів поєдинок із Чісорою у 2020 році і переміг одноголосним рішенням суддів. Це був другий бій для українського боксера у хевівейті.

Олександр Усик: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, Усик хоче битися з чемпіоном UFC перед завершенням своєї кар'єри. В українця запитали, з ким би він хотів провести два останні бої. Він, зокрема, назвав бразильця Алекса Перейру.

Також чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа, який 22 лютого в Ер-Ріяді битиметься з новозеландцем Джозефом Паркером, сказав, що після цього поєдинку збирається кинути виклик Усику.

А нещодавно боєць надважкої вагової категорії з Конго Мартін Баколе заявив, що він переміг би українця Олександра Усика, чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO в надважкій вазі, якби у них відбувся поєдинок.

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