Софія Подвальна / фото facebook.com/DPSUkraine

Українська спортсменка Софія Подвальна завоювала золоту нагороду чемпіонату світу з кікбоксингу за версією ISKA, який проходить в ці дні в Туреччині.

У фіналі змагань у ваговій категорії до 55 кг українка здолала представницю Португалії.

Свій тріумф українська чемпіонка присвятила братові Владиславу Недільку, який загинув у боях з російськими окупантами під Лисичанськом у перші дні повномасштабного вторгнення РФ.

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"Хотілося не тільки здобути призове місце, а й зробити так, щоб у такий складний для нашої країни час державний гімн України звучав на міжнародній арені, а український прапор був піднятий на вищому п'єдесталі.

Мій брат завжди вірив у мене і пишався моїми успіхами у спорті", – наводить слова Софії прес-служба Державної прикордонної служби України.

facebook.com/DPSUkraine

До слова, сама Софія також військовослужбовець Волинського прикордонного загону.

Раніше УНІАН повідомляв, що український боксер Олександр Усик отримав спеціальний пояс від Всесвітньої боксерської ради (WBC). Пояс в кольорах українського прапора вручив йому глава організації Маурісіо Сулейман.

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