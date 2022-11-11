Софія Подвальна стала найкращою у ваговій категорії до 55 кг.

Українська спортсменка Софія Подвальна завоювала золоту нагороду чемпіонату світу з кікбоксингу за версією ISKA, який проходить в ці дні в Туреччині.

У фіналі змагань у ваговій категорії до 55 кг українка здолала представницю Португалії.

Свій тріумф українська чемпіонка присвятила братові Владиславу Недільку, який загинув у боях з російськими окупантами під Лисичанськом у перші дні повномасштабного вторгнення РФ.

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"Хотілося не тільки здобути призове місце, а й зробити так, щоб у такий складний для нашої країни час державний гімн України звучав на міжнародній арені, а український прапор був піднятий на вищому п'єдесталі.

Мій брат завжди вірив у мене і пишався моїми успіхами у спорті", – наводить слова Софії прес-служба Державної прикордонної служби України.

До слова, сама Софія також військовослужбовець Волинського прикордонного загону.

Раніше УНІАН повідомляв, що український боксер Олександр Усик отримав спеціальний пояс від Всесвітньої боксерської ради (WBC). Пояс в кольорах українського прапора вручив йому глава організації Маурісіо Сулейман.

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