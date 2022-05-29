У нього залишився маленький син та дружина.

У війні з російськими окупантами загинув чемпіон України з кікбоксингу Назар Макаренко. Йому було лише 25 років.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Міністерства молоді та спорту України.

"У війні з російськими загарбниками загинув чемпіон України з кікбоксингу WAKO, тренер, кандидат у майстри спорту, Назар Макаренко. Йому було лише 25. Він працював інструктором в спортивних центрах, відслужив строкову військову службу", - розповіли у міністерстві.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Макаренко разом зі своїм батьком стали до лав тероборони, а потім продовжили службу в зоні активних бойових дій.

"Захисник отримав поранення, несумісне з життям. У нього залишився маленький син та дружина", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на війні з РФ загинуло понад 50 українських спортсменів.

Вас також можуть зацікавити новини: