'Що IBF зробить тепер?': інсайдер розкрив несподіваний поворот в реванші Усик - Ф'юрі

Цілком ймовірно, що бій знову відбуватиметься за звання абсолютного чемпіона.

У ситуації з реваншем Усик - Ф'юрі стався несподіваний поворот. Сенсаційна перемога британця Даніеля Дюбуа над хорватом Філіпом Хрговичем у бою за звання тимчасового чемпіона IBF у суперважкій вазі сплутала всі карти організаторам поєдинку за пояс IBF.

Як повідомив інсайдер Майкл Бенсон у X, Хргович, будучи обов'язковим претендентом, чекав кілька років на можливість битися за повноцінний титул. Саме його позиція була головною перешкодою, щоб залишити на кону реваншу Усика та Ф'юрі усі чотири пояси.

"Цікаво подивитися, що IBF зробить тепер... У них більше немає обов'язкового претендента, який чекав два роки, тому, можливо, реванш Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі знову буде за звання абсолютного чемпіона", - зазначив Бенсон.

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Реванш Усик - Ф'юрі

Британський боксер Тайсон Ф'юрі має намір провести бій-реванш проти Олександра Усика. Як стало відомо, він відбудеться у жовтні в Саудівській Аравії.

Також повідомлялось, що Олександра Усика визнали найкращим боксером планети. Він посунув на друге місце Наоя Іноуе з Японії. Третє місце посідає американець Теренс Кроуфорд.

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