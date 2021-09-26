Український боксер відібрав у британця одразу чотири титули та став новим чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Український боксер Олександр Усик виконав на ринзі гопак на честь отримання нових титулів і перемоги над британцем Ентоні Джошуа.

Бій за звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа відбувся на стадіоні "Тоттенхем" в Лондоні.

За підсумками 12 раундів Усик здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Рахунок на суддівських записках був 117-112, 116-112 і 115-113.

Українець став новим чемпіоном світу в суперважкій вазі, відібравши у Джошуа всі чотири титули. Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.

Це 19-й поєдинок Олександра Усика на профі-рингу і його 19-та перемога. Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав своєї другої поразки.

Повідомлялося, що в контракті на цей бій було прописано реванш на випадок перемоги Усика.

Чимало українців, однак, не змогли повноцінно подивитися пряму трансляцію бою Усик - Джошуа через збій в роботі сервісу MEGOGO, який єдиний транслював бій в Україні. УНІАН вів текстову онлайн-трансляцію бою.

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Автор: Катерина Комолова