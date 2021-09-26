Сервіс MEGOGO, на якому мала йти трансляція бою, виявився недоступний принаймні для частини пристроїв.

Перед початком бою українського боксера Олександра Усика та британця Ентоні Джошуа MEGOGO, який єдиний транслює його в Україні, ліг.

Користувачі почали масово скаржитися на збій в роботі сервісу в соцмережах:

"Козли. За що було заплачено гроші. Не те що бокс, взагалі нічого не подивишся. Ні на телефоні, ні на телевізорі, ні на ноуті. Не працює ніде!!!"

"Ау, ви там зовсім??? Гроші зняли, а трансляції немає!"

"Ви там збираєтеся щось робити? Вже хвилин 30 все висить"

"Чому на Смарт ТВ ваш додаток не вантажить???? Ви позорники, замість того, щоб дивитися бокс на плазмі з комфортом, дивимося на ПК, причому в мене максимальна підписка і купив бокс, ви дограєтеся".

"Я купив трансляцію, мені пише, що купите її ще, раз ви її ще не купили, і постійно з кабінету викидає".

"Одне питання: навіщо вам ексклюзив, якщо ви не тягнете показ трансляцій. Ваші вибачення, повернення коштів або ж бонуси не покриють витрачений час в очікуванні цього бою. Ще й на ЛЧ у вас ексклюзив, тепер кожна важлива трансляція буде як лотерея".

У MEGOGO своєю чергою повідомили, що знають про проблему.

"Робота з відновлення трансляції вже дуже активно йде. На вирішення проблеми кинуті наші найкращі сили. Вибачте за незручності, разом чекаємо відновлення ефіру. ... Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити трансляцію бою. Вибачте за незручності", - відзначали представники сервісу у відповідях користувачам.

Чимало користувачів, однак, зажадали повернення заплачених грошей.

Бій між українським боксером Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа стартував 25 вересня на стадіоні "Тоттенхем" в Лондоні. УНІАН організував онлайн-трансляцію бою.

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Автор: Катерина Комолова