"Шахтарю" достатньо зіграти внічию, щоб достроково стати чемпіоном УПЛ.

У неділю, 28 травня, відбудеться центральний поєдинок 29-го туру української Прем'єр-ліги, в якому зустрінуться два претенденти на чемпіонський титул "Шахтар" і "Дніпро-1".

Зустріч команд пройде на стадіоні "Арена Львів".

У матчі минулого туру УПЛ "Шахтар" розгромив луганську "Зорю" (3:0), а "Дніпро-1" сенсаційно програв полтавській "Ворсклі" (1:2). Таким чином, "гірники" отримали перевагу напередодні очної зустрічі з командою Олександра Кучера.

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На даний момент в активі донецького клубу 69 набраних очок, у "Дніпра-1" - 64 бали. Щоб достроково стати чемпіоном України "Шахтарю" достатньо зіграти внічию з дніпрянами.

Шахтар - Дніпро-1: прогноз

Фаворитом ключового матчу сезону УПЛ букмекери вважають донецьку команду. Так, ставки на перемогу "Шахтаря" приймаються з коефіцієнтом 1,84. Коефіцієнт на тріумф "Дніпра-1" - 3,95. Нічия - 3,90.

На думку аналітиків, дуель "Шахтаря" і "Дніпра-1" повинна вийти результативною. Зробити ставку на тотал голів більше 2,5 можна з коефіцієнтом 1,67. На тотал менше 2,5, в свою чергу, коефіцієнт - 2,20.

Найбільш вірогідним результатом матчу "Шахтар" - "Дніпро-1" букмекери вважають нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт на даний результат - 8,00.

Шахтар - Дніпро-1: трансляція

У прямому ефірі головний матч сезону УПЛ можна буде подивитися на телеканалі Setanta Sports, а також на OTT-платформі Setanta Sports.

Початок зустрічі - о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, в матчі першого кола УПЛ "Дніпро-1" в Ужгороді здобув перемогу над "Шахтарем" з рахунком 2:1. Перемогу підопічним Кучера принесли голи Піхаленка і Довбика. У складі "гірників" гол забив Михайло Мудрик.

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