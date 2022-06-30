Знаменитий боксер без вагань розповів про злочини російських окупантів.

Чемпіон світу за версіями WBO, IBF, IBO і WBA в суперважкій вазі Олександр Усик розповів британським журналістам про війну в Україні.

Український боксер зазначив, що російські окупанти щодня бомблять і знищують будинки українців, торгові центри, лікарні.

"В Україні війна. Російська Федерація бомбить мою країну. І руйнує мирні будинки, де живуть люди. Ніяку не військову інфраструктуру, а міста, торгові центри, лікарні", - сказав Усик в інтерв'ю iFL TV.

Додамо, що бій-реванш між непереможним українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня в місті Джидда в Саудівській Аравії. На кону в цьому поєдинку будуть стояти всі титули, які українець відібрав у британця в минулому році. Напередодні бійці провели першу дуель поглядів перед реваншем, "переможцем" якої став Усик.

Нагадаємо, минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF і IBO в хевівейті. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

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