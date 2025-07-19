Суперреванш з Дюбуа: Усик звернувся до українців перед боєм (відео)

Українець Олександр Усик потужно звернувся до українців перед супербоєм проти британського боксера Даніеля Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.
"Дорогі українці, фанати, друзі та неприятелі, хто буде дивитися цей поєдинок в суботу, я хочу вам подякувати за вашу силу, за вашу підтримку і за те, що ви мене мотивуєте. За те, що даєте силу, за те, що ви мені допомагаєте", - зазначив Усик у відео, опублікованому платформою DAZN Boxing.
Український чемпіон зізнався, що любить кожного свого фаната, але "трошки більше" любить своїх критиків.
"Я люблю кожного з вас. І, мабуть, трошки більше я люблю тих, хто мене критикує, тому що це ще більше дає мені силу. Жарт. Я люблю тих, хто мене підтримує. Ще один жарт. Я взагалі всіх люблю. Дорогі українці, люблю вас. Слава Україні. Слава Богу за все. Слава Україні", – сказав Усик.
В якій годині бій Усика - що варто знати про цей бій
Ніч з 19 на 20 липня стане історичною для світу боксу. Саме у цю ніч відбудеться поєдинок-реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа.
Початок трансляції – о 19:30 за київським часом, орієнтовний вихід боксерів на ринг – близько півночі (00:00), вже у неділю, 20 липня.
Олександр Усик має бездоганний професійний рекорд — 23 перемоги, 0 поразок, 14 нокаутів (приблизно 61 % нокаутів).
Деніель Дюбуа має рекорд 22 перемоги, 2 поразки, 21 нокаут (95 % KO). У його доробку — чемпіонство в IBF.
Цей реванш має особливу інтригу через скандал навколо нібито "забороненого" удару Дюбуа у першому бою. Британський боксер і його команда досі стверджують, що перемога Усика була сумнівною, і цього разу обіцяють іншу розв’язку.