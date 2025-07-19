'Сяде на коліно після 8 раунду': Ф'юрі видав різкий прогноз на реванш Усик - Дюбуа

За словами колишнього суперника Усика, британець не впорається з технічним українцем.

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі не вірить у те, що володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа переможе чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика у реванші, що відбудеться вже сьогодні на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Як зазначив Ф'юрі у коментарі Boxing Scene, Усик - досвідчений суперник, який не по зубах молодому британцю. Дюбуа не впорається з технічністю українця.

"Я не думаю, що Дюбуа взагалі переможе Усика. Усик – хитрий, досвідчений суперник, він багато рухається. Ми всі знаємо: якщо стояти прямо перед Даніелем Дюбуа, він проб’є в тобі діру. Але якщо навколо нього постійно рухатися – він, швидше за все, втомиться і десь після восьмого раунду сяде на коліно після джебу", – сказав Ф’юрі.

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Реванш Усик - Дюбуа - головні новини

Як повідомляв УНІАН, ніч з 19 на 20 липня стане історичною для світу боксу. Саме у цю ніч відбудеться поєдинок-реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа.

Олександр Усик має бездоганний професійний рекорд — 23 перемоги, 0 поразок, 14 нокаутів (приблизно 61 % нокаутів).

Деніель Дюбуа має рекорд 22 перемоги, 2 поразки, 21 нокаут (95 % KO). У його доробку — чемпіонство в IBF.

Коефіцієнти букмекерів:

Усик — фаворит: 1.25–1.33 (ймовірність перемоги — 75–80 %)

Дюбуа — андердог: 3.50–4.00

Нічия: 21.00 і вище

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