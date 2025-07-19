Усик — беззаперечний фаворит, але Дюбуа обіцяє реванш із сюрпризом.

Український чемпіон Олександр Усик та британець Даніель Дюбуа проведуть реванш 19 липня 2025 року на легендарному "Вемблі" в Лондоні. Напередодні бою букмекери активно приймають ставки, і ситуація на ринку демонструє однозначну перевагу українця.

Коефіцієнти букмекерів:

Усик — фаворит: 1.25–1.33 (ймовірність перемоги — 75–80 %)

Дюбуа — андердог: 3.50–4.00

Нічия: 21.00 і вище

Популярні ставки:

Перемога Усика нокаутом у раундах 7–12: коефіцієнт 3.00–4.00

Усик технічним нокаутом: 2.50

Тривалість бою понад 9.5 раундів: близько 1.75

Усик - Дюбуа 2: думки експертів

Мексиканський боксер Канело Альварес поставив 500 000 доларів на перемогу Усика. Дюбуа відповів, що "Канело дарма витрачає гроші".

Відео дня

Аналітики вважають, що техніка, витривалість і досвід Усика є вирішальними.

Хоча букмекери роблять ставку на українського чемпіона, британський боксер теж має шанс на сенсацію, якщо зможе нав’язати жорсткий темп і використати свою силу. Однак, головний прогноз — перемога Усика у другій половині бою технічним або класичним нокаутом.

Реванш Усик - Дюбуа

Усик і Дюбуа вже зустрічались у серпні 2023 року в Польщі. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9-му раунді, хоча поєдинок супроводжувався суперечками через удар Дюбуа нижче пояса, який його команда вважала легітимним.

Це стало причиною численних дебатів і зрештою привело до організації реваншу. Тепер Дюбуа прагне не лише реваншу за поразку, а й відновлення своєї репутації на великій арені.

Чемпіон WBO Global у першій середній вазі Арам Фаніян вважає, що українець майже у всьому перевершує суперника, однак не варто недооцінювати британця, адже це може погано завершитися для Усика.

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