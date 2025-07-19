Український чемпіон Олександр Усик та британець Даніель Дюбуа проведуть реванш 19 липня 2025 року на легендарному "Вемблі" в Лондоні. Напередодні бою букмекери активно приймають ставки, і ситуація на ринку демонструє однозначну перевагу українця.
Коефіцієнти букмекерів:
- Усик — фаворит: 1.25–1.33 (ймовірність перемоги — 75–80 %)
- Дюбуа — андердог: 3.50–4.00
- Нічия: 21.00 і вище
Популярні ставки:
- Перемога Усика нокаутом у раундах 7–12: коефіцієнт 3.00–4.00
- Усик технічним нокаутом: 2.50
- Тривалість бою понад 9.5 раундів: близько 1.75
Усик - Дюбуа 2: думки експертів
Мексиканський боксер Канело Альварес поставив 500 000 доларів на перемогу Усика. Дюбуа відповів, що "Канело дарма витрачає гроші".
Аналітики вважають, що техніка, витривалість і досвід Усика є вирішальними.
Хоча букмекери роблять ставку на українського чемпіона, британський боксер теж має шанс на сенсацію, якщо зможе нав’язати жорсткий темп і використати свою силу. Однак, головний прогноз — перемога Усика у другій половині бою технічним або класичним нокаутом.
Реванш Усик - Дюбуа
Усик і Дюбуа вже зустрічались у серпні 2023 року в Польщі. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9-му раунді, хоча поєдинок супроводжувався суперечками через удар Дюбуа нижче пояса, який його команда вважала легітимним.
Це стало причиною численних дебатів і зрештою привело до організації реваншу. Тепер Дюбуа прагне не лише реваншу за поразку, а й відновлення своєї репутації на великій арені.
Чемпіон WBO Global у першій середній вазі Арам Фаніян вважає, що українець майже у всьому перевершує суперника, однак не варто недооцінювати британця, адже це може погано завершитися для Усика.