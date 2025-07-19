За словами Хірна, у британця стався надто великий простій перед боєм з українцем, що дуже погано для молодих боксерів.

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн зробив прогноз на суперпоєдинок між українським чемпіоном Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа.

Як пише портал Sport.ua, Хірн вважає, що Дюбуа створив собі велику проблему, відмовившись від одного з поєдинків. Відтак, перед реваншем з Усиком у нього вийшов простій.

"Проблема Дюбуа в тому, що він відмовився від бою з (Джо -УНІАН) Паркером і у нього стався великий простій – це проблема для такого молодого боксера. Але реальність така, що Дюбуа має шанс стати абсолютним чемпіоном світу. Чи стане? Думаю ні. Всі кажуть, що великий боксер має перевагу над меншим, але Усик бився проти Ф'юрі та Джошуа, результат знаєте самі. Тому не думаю що і Даніель зможе це зробити", – сказав Хірн.

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Реванш Усик - Дюбуа - головні новини

Як повідомляв УНІАН, ніч з 19 на 20 липня стане історичною для світу боксу. Саме у цю ніч відбудеться поєдинок-реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа.

Коефіцієнти букмекерів:

Усик — фаворит: 1.25–1.33 (ймовірність перемоги — 75–80 %)

Дюбуа — андердог: 3.50–4.00

Нічия: 21.00 і вище.

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі не вірить у те, що володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа переможе чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика у сьогоднішньому реванші.

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