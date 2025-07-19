Цей бій стане центральною подією боксерського вечора і визначить статус беззаперечного чемпіона світу у надважкій вазі.

Ніч з 19 на 20 липня стане історичною для світу боксу. Саме у цю ніч відбудеться поєдинок-реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа.

Боксери зустрінуться на ринзі стадіону "Вемблі" в Лондоні. Початок трансляції – о 19:30 за київським часом, орієнтовний вихід боксерів на ринг – близько півночі (00:00), вже у неділю, 20 липня.

Де дивитись реванш Усик - Дюбуа

В Україні поєдинок можна подивитися на платформі Megogo – трансляція доступна в пакетах Optimal, Sport, Maximum та MEGOGO MAX. Вартість – від 199 грн.

Відео дня

У Великій Британії бій транслює платформа DAZN у форматі pay-per-view, вартість – £24.99.

Трансляція також буде доступна онлайн на офіційному сайті DAZN. У разі перебування за межами України, можна скористатися VPN-сервісом, щоб мати доступ до звичних платформ.

Цей бій стане центральною подією боксерського вечора і визначить статус беззаперечного чемпіона світу у надважкій вазі.

Коефіцієнти букмекерів:

Усик — фаворит: 1.25–1.33 (ймовірність перемоги — 75–80 %)

Дюбуа — андердог: 3.50–4.00

Нічия: 21.00 і вище

Вас також можуть зацікавити новини: