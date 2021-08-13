Цього року поєдинку українця і американця не буде.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум повідомив, що реванш між Василем Ломаченком і чемпіоном світу Теофімо Лопесом може відбутися наступного року.

Про це Арум сказав в інтерв'ю YouTube-каналу Barbershop Conversations Live.

"Я сподіваюся, що реванш Лопеса і Ломаченка відбудеться навесні 2022 року", - підкреслив Арум.

Він сказав, що перед цим Лопес проведе поєдинок проти Джорджа Камбососа, а для Ломаченка промоутер організує бій 11 грудня.

Читайте такожЛопес висунув єдину умову Ломаченку щодо реваншу

"Сподіваюся, що бій Лопеса проти Камбососа все ж відбудеться, а потім у першому кварталі наступного року ми зможемо влаштувати реванш, який хочуть побачити вболівальники", - підсумував Арум.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ломаченко може провести бій проти Річарда Коммі.

Ломаченко - Лопес: що було раніше

Перша зустріч боксерів у рингу відбулася 17 жовтня 2020 року. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Лопеса одноголосним рішенням суддів.

Лопес, який вже володів титулом IBF, відібрав у Ломаченка пояси WBC Franchise, WBA Super і WBO, завдяки чому став абсолютним чемпіоном світу.

Після бою Ломаченко заявив, що вийшов на поєдинок з травмою плеча. Також українець неодноразово говорив, що не вважає, що програв у цьому бою.

Раніше Лопес і його батько не раз заявляли, що Ломаченко не отримає реваншу. Однак після бою Ломаченка проти Масайоші Накатані батько Лопеса заявив, що вони готові дати реванш українцю.

Автор: Антон Дудар