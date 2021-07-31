Український боксер Василь Ломаченко, який напередодні натякнув на дату свого наступного бою, дізнався ім'я майбутнього опонента.
Журналіст-інсайдер Ден Рафаель у себе в Twitter повідомив, що українець проведе поєдинок з представником Гани Річардом Коммі (30-3, 27 КО), який є колишнім чемпіоном світу за версією IBF.
Орієнтовна дата бою - 11 грудня.
У грудні 2019 року Коммі програв технічним нокаутом Теофімо Лопесу у другому раунді. У лютому 2021 року Річард нокаутував Джексона Марінеса в шостому раунді.
Зазначимо, що Ломаченко є екс-чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.
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Василь Ломаченко: останні новини
- У своєму попередньому бою українець 27 червня нокаутував японця Масайоші Накатані. Суддя припинив поєдинок у дев'ятому раунді.
- Після цього Ломаченко закликав Теофімо Лопеса провести реванш.
- У новому рейтингу WBO у легкій вазі (до 61,2 кг) Ломаченко піднявся на перше місце. Таким чином, він став обов'язковим претендентом на титул WBO, яким володіє Теофімо Лопес.
- Сторона Лопеса висунула єдину умову Василю щодо реваншу.