34-річний ганський боксер взимку вийде в ринг проти українця.

Український боксер Василь Ломаченко, який напередодні натякнув на дату свого наступного бою, дізнався ім'я майбутнього опонента.

Журналіст-інсайдер Ден Рафаель у себе в Twitter повідомив, що українець проведе поєдинок з представником Гани Річардом Коммі (30-3, 27 КО), який є колишнім чемпіоном світу за версією IBF.

Орієнтовна дата бою - 11 грудня.

У грудні 2019 року Коммі програв технічним нокаутом Теофімо Лопесу у другому раунді. У лютому 2021 року Річард нокаутував Джексона Марінеса в шостому раунді.

Зазначимо, що Ломаченко є екс-чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.

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Василь Ломаченко: останні новини

У своєму попередньому бою українець 27 червня нокаутував японця Масайоші Накатані. Суддя припинив поєдинок у дев'ятому раунді.

Після цього Ломаченко закликав Теофімо Лопеса провести реванш.

У новому рейтингу WBO у легкій вазі (до 61,2 кг) Ломаченко піднявся на перше місце. Таким чином, він став обов'язковим претендентом на титул WBO, яким володіє Теофімо Лопес.

Сторона Лопеса висунула єдину умову Василю щодо реваншу.

Автор: Артем Будрін