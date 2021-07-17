Батько чемпіона світу в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі Джон Ф'юрі поділився прогнозом на потенційний реванш між Теофімо Лопесом і Василем Ломаченком.
Ф'юрі-старший зробив свою заяву під час інтерв'ю для You-Tube-каналу Boxing Social. Він впевнено поставив на американця.
"Лопес - це гострий боєць, дуже вмілий боєць. У Теофімо Лопеса зовсім інший клас. Один - хороший боєць, інший - прекрасний боєць. Ось у чому різниця. А коли прекрасний зустрічається з хорошим, є тільки один переможець - прекрасний. Лопес виграє знову. Буде повторення".
Нагадаємо, що сторона Лопеса висунула одну єдину умову Василю щодо реваншу.
Читайте такожПрограв у "Ю-Зе-Фа": боксер Усик підстригся налисо (відео)
Ломаченко - Лопес: перший бій
- Перша зустріч боксерів у рингу відбулася 17 жовтня 2020 року. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Лопеса одноголосним рішенням суддів.
- Лопес, який вже володів титулом IBF, відібрав у Ломаченка пояси WBC Franchise, WBA Super і WBO, завдяки чому став абсолютним чемпіоном світу.
- Після бою Ломаченко заявив, що вийшов на поєдинок з травмою плеча. Також українець неодноразово говорив, що не вважає, що програв у цьому бою.
- Раніше Лопес і його батько не раз заявляли, що Ломаченко не отримає реванш.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram