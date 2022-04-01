Промоутер Усика пояснив, чому український боксер так і не почав підготовку до бою з Джошуа.

Володар поясів WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі Олександр Усик пішов з теробороны, покинув Україну, але до реваншу проти британця Ентоні Джошуа все ще не почав підготовку.

Про це розповів менеджер українського боксера Егіс Клімас.

За словами промоутера, сторони досі не погодили остаточну дату бою і з цієї причини Усик в даний момент відпочиває і тренується в Європі.

"На даний момент Усик не готується до бою з Джошуа. Обговорення з командою Ентоні в самому розпалі. Ми пробуємо почати підготовку до реваншу. Зараз у нас ще немає дати бою, немає нічого.

Зараз Усик в Європі. Звичайно, ми хочемо провести реванш з Джошуа. До того ж це прописано в контракті. Після цього було б добре провести уніфікацію з Тайсоном Ф'юрі", - розповів Клімас в інтерв'ю YouTube-каналу TMZ Sports.

Нагадаємо, Василь Ломаченко відмовився залишати Україну для проведення бою з австралійцем Джорджем Камбососом за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Усик - Джошуа: що відомо про реванш