Він закликав українців молитися перед кожним виходом з дому.

Український боксер звернувся до росіян і українців на 17-й день війни.

Звернення опубліковано на його сторінці в Facebook.

Чемпіон світу в суперважкій вазі дорікнув росіянам в цинічній брехні і попередив, що кілька поколінь українців не зможе пробачити росіянам їх дій.

"Російська Федерація знищує наші міста. Рівняє їх із землею під приводом боротьби з фашизмом. Ви боретеся з нашими жінками, дітьми та людьми похилого віку. Руйнуючи наші лікарні, школи та цілі міста! При цьому цинічно брешете і продовжуєте брехати, що це якась "спецоперація" і те, що ваші стрілки стріляють по військових базах. Великий розрив йде вже. Наші 2-3 покоління мінімум вже розлючені на вас за ваші дії", - сказав він.

Усик продовжив, зателефонувавши до православних слухачів:

"Ви знаєте, люди, Господь противиться гордим людям і він сприяє тим, хто любить, хто дарує любов! І він противиться тим, хто змушує любити. Ми на своїй землі! На своїй православній українській землі!".

Він висловив упевненість, що українці після війни відбудують свою країну. Також він подякував усім, хто причетний до захисту України, і закликав українців молитися перед кожним виходом з дому.

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