Бій Ф'юрі проти Нганну відбудеться в жовтні 2023 року.

Президент WBC Маурісіо Сулейман поділився своєю думкою про виставковий бій британського боксера Тайсона Ф'юрі проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну.

Функціонер зазначив, що бій "Циганського короля" проти камеруно-французького бійця був офіційно санкціонований, оскільки не було обов'язкового претендента на пояс WBC, яким володіє Ф'юрі.

"WBC повністю підтримує Тайсона Ф'юрі і його рішення взяти участь в нетитульному поєдинку і спеціальному змаганні WBC.

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Він кілька разів намагався провести бій з об'єднаним чемпіоном, з Джошуа і Енді Руїсом і всіма надійними суперниками, і не маючи обов'язкового претендента, він може брати участь в такому типі змагань згідно з правилами WBC", - наводить слова Сулеймана BoxingScene.

Виставковий бій Ф'юрі - Нганну відбудеться 28 жовтня в Саудівській Аравії. Цей поєдинок пройде за класичними правилами боксу.

Додамо, що Тайсон Ф'юрі востаннє виходив на ринг у грудні 2022 року. "Циганський король" нокаутував Дерека Чісору і захистив титул WBC у суперважкій вазі.

Очікувалося, що в квітні цього року Ф'юрі і Усик змагатимуться за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Сторони вели переговори щодо об'єднавчого бою, проте через розбіжності за контрактом бій організувати не вдалося.

Нагадаємо, в послужному списку Тайсона Ф'юрі 33 перемоги і одна нічия в 34 боях на профі-рингу.

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